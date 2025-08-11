Su IG la SSC Napoli da un appuntamento” Ce pigliammo ‘nu cafè ȇ ttre?

Vincenzo Fenza
Sul proprio canale Instagram la SSC Napoli ha da poco rilasciato un intrigante post.

Nel testo si legge: “Ce pigliammo ‘nu cafè ȇ ttre?“. Il video mostra una invitante tazzina ed il sonoro riporta al familiare rumore del caffè in preparazione.

La società intende fare un annuncio e le ipotesi possono essere tante. Dal rinnovo dello storico magazziniere Starace, al momento dismesso per limiti di età, all’annuncio di una qualche maglia speciale o di una iniziativa particolare per la prossima stagione ormai alle porte.

Appuntamento quindi per le ore 15:00, in attesa che il Napoli ci stupisca ancora una volta.

