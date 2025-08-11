Rai: Il punto sugli esterni d’attacco. Conte spera in Adeyemi

Il Napoli deve completare le operazioni di mercato, andando a coprire le caselle ancora mancanti. Ne ha parlato nel consueto appuntamento della “Domenica Sportiva Estate” l’esperto di mercato Ciro Venerato.

In particolare si è fatto il punto sulle trattative per l’esterno di attacco. Il giornalista ha dettagliato: “Il mancato acquisto di Ndoye è stato un colpo da ko, il Napoli si è preso una pausa di riflessione e potrebbe adattare Spinazzola alto con Gutierrez terzino” e ancora: “Conte spera che entro il primo di settembre la società faccia qualcosa ma non è facile con Grealish a cui è interessato l’Everton, mentre Chiesa e Kevin hanno problemi fisici; inoltre la valutazione di 50 milioni data dallo Shakhtar – la stessa del Lipsia per Nusa – complicano molto le trattative“, infine “Adeyemi del Borussia potrebbe far cambiare i piani al Napoli, se a Dortmund arrivasse uno tra Fabio Silva o Sancho“.

Sembrano tutti movimenti da ultimi giorni di mercato, con tutti i rischi legati alle tempistiche stringenti.