Il Mattino: “Lukaku-De Bruyne, la coppia dei sogni”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Mattino dell' 11/08/2025
CdS: "Belga Napoli" Lukaku e De Bruyne leader indivisibili

Sul quotidiano napoletano Il Mattino in edicola stamattina, spazio in prima pagina per la SSC Napoli, ed in particolare per i due calciatori che in questo precampionato stanno facendo sognare i tifosi azzurri.

A centro pagina il titolo è: “LukakuDe Bruyne, la coppia dei sogni“, l’occhiello spiega: “Tra gol e magia. È già febbre campionato e le due stelle illuminano la squadra di Conte“.

L’editoriale, a firma Bruno Majorano, approfondisce l’intesa tra i due calciatori belgi: “Kevin e Big Rom, quando il feeling è una certezza“.

Pino Taormina, invece, aggiorna sui movimenti di mercato: “Difesa azzurra spunta Martinez e per l’attacco Zinchenko o Chiesa“.

Articolo precedenteRai: Il punto sugli esterni d’attacco. Conte spera in Adeyemi
Articolo successivoPer Musah e Miretti è difficile, ecco le alternative

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE