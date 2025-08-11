Gazzetta dello Sport: "Lookman l'Inter dice stop, Napoli in agguato".

Tiene banco la questione dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta Lookman sulla prima pagina del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina.

Il calciatore da giorni non è aggregato alla squadra ed ha chiaramente espresso la sua volontà di trasferirsi all’Inter. L’Atalanta non ha intenzione di cederlo alle cifre offerte, e per adesso sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari.