Gazzetta dello Sport: "Lookman l'Inter dice stop, Napoli in agguato".

Tiene banco la questione dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta Lookman sulla prima pagina del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina.
Il calciatore da giorni non è aggregato alla squadra ed ha chiaramente espresso la sua volontà di trasferirsi all’Inter. L’Atalanta non ha intenzione di cederlo alle cifre offerte, e per adesso sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari.
A centro pagina si legge: “Lookman l’Inter dice stop” e ancora nel commento “Con l’Atalanta per ora nessun dialogo. Nerazzurri pronti a virare: obiettivi Frendrup e Sancho“.
Intrigante l’occhiello che apre ad una clamorosa ipotesi: “Niente rilancio, Napoli in agguato“. In effetti il sodalizio azzurro si era informato sul calciatore, defilandosi alla dichiarata preferenza per i colori nerazzurri. Adesso, con un accordo che tarda ad arrivare, De Laurentiis potrebbe tentare il clamoroso colpo a sorpresa.