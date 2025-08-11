CdS: per Gutierrez nessun intoppo

Sembravano programmate per oggi le visite mediche di Gutierrez per la società azzurra, invece occorre ancora un poco di tempo.

Il Corriere dello Sport di stamattina ha spiegato che la trattativa non è in discussione, e che procede spedito lo scambio di documenti tra il Napoli ed il Girona, proprietario del cartellino. Al momento però ci sono ancora vari aspetti da limare, e per questo non è possibile definire nell’immediato la data per le visite e la firma del contratto.

Tutto fatto quindi, sulla base di 18 milioni più uno di bonus.

Napoli si prepara quindi ad accogliere Miguel Gutierrez, esterno sinistro di 24 anni. Giocatore a tutta fascia, propenso alla costruzione del gioco; Conte lo aspetta per aggiungere un altro importante tassello al Napoli che verrà.