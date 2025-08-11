CdS: “Belga Napoli” – Lukaku e De Bruyne leader indivisibili

Spazio al Napoli e in particolare alla coppia che fa sognare i tifosi azzurri, in prima pagina del Corriere dello Sport stamattina in edicola.

Nel taglio alto, sotto la testata, possiamo leggere: “Belga Napoli” e ancora “Lukaku e De Bruyne leader indivisibili“. Nel commento si ripercorre il percorso dei due campioni: “Big Rom e Kevin: amici di infanzia, leggende della nazionale e per la prima volta insieme in un club. Riuniti da Conte“. Spazio anche al mercato: “Nuovi contatti per Miretti. Juanlu, braccio di ferro con il Siviglia“.