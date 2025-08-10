Napoli-Sorrento 4-0 – Vittoria tranquilla per Conte, si sbloccano McTominay e Lukaku

Dopo la vittoria di ieri contro il Girona con i primi due gol di De Bruyne in maglia azzurra, il Napoli si ripete battendo il Sorrento 4-0 senza particolari problemi. A segno Lucca e McTominay nel primo tempo, poi Hasa e Lukaku nella ripresa. Conte si presenta con Milinkovic-Savic in porta, mentre in difesa si affida a Beukema e Marianucci come centrali, affiancati da Mazzocchi (con la fascia da capitano) e Spinazzola. Centrocampo a 3 con Hasa, Gilmour e McTominay, mentre in attacco viene schierato Lucca come punta, affiancato da Neres e Lang. I primi 10 minuti vedono gli uomini di Conte creare diverse palle gol, approfittando delle disattenzioni degli avversari: dopo 12 minuti, si sblocca il risultato con Lucca che, di testa, batte il portiere del Sorrento, Del Sorbo, su cross di Spinazzola. Dopo le occasioni per Gilmour e Hasa, arriva il primo gol di McTominay in questo precampionato (21′): il centrocampista scozzese segna con un gran destro dai 16 metri che si infila nell’angolino, alla sinistra del portiere avversario. McTominay sfiora due volte la doppietta, poi Gilmour sfiora un grandissimo gol da fuori ma Del Sorbo gli nega il gol. Prima dell’intervallo, anche il Sorrento prova a rendersi pericoloso, ma Plescia non arriva sul pallone a pochi passi da Milinkovic-Savic. Prima del secondo tempo, Conte manda in campo Zanoli al posto di Neres, mentre il Sorrento ne fa 5 di sostituzioni. Il secondo tempo vede il Napoli che continua ad attaccare, cercando di chiudere la partita. Dopo il cooling break, Conte fa entrare Obaretin, Lukaku, Vergara e Contini: escono Beukema, Lucca, Spinazzola e Milinkovic-Savic. A 15 minuti dal novantesimo, arriva il terzo gol dei Partenopei: Vergara, con una grandissima giocata, serve Hasa, il quale tira verso la porta. Il tiro viene leggermente deviato da Lukaku prima di entrare, ma il gol viene assegnato all’ex centrocampista del Lecce. Pochi minuti dopo, Conte fa entrare Coli Saco al posto proprio di Hasa. Il Napoli trova il quarto gol a cinque minuti dal novantesimo con Zanoli che, servito da McTominay trova Lukaku davanti alla porta che deve solo battere Harrasser (entrato al posto di Del Sorbo prima dell’inizio secondo tempo): questa volta, il gol è tutto dell’attaccante belga che, come McTominay, si sblocca in questo precampionato. C’è tempo per un ultimo cambio per Conte che toglie Lang per far entrare Ambrosino: quest’ultimo prova a sorprendere Harrasser con un destro a giro, senza successo. Finisce, dunque, 4-0 per il Napoli grazie alle reti di Lucca, McTominay, Hasa e Lukaku: per i Partenopei è la prima partita senza subire reti in questo precampionato.