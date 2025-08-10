Beukema: “Importante aver vinto due volte di fila, De Bruyne fantastico anche fuori dal campo”

Sam Beukema, difensore olandese del Napoli arrivato dal Bologna quest’estate, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’amichevole vinta per 4-0 dai Partenopei contro il Sorrento. Ecco le sue parole: “Per noi difensori è importante non prendere gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana ed è stato importante anche per vincere due volte di fila. Il lavoro inizia a fruttare, all’inizio è stato duro perché abbiamo caricato tanto e speriamo questo faccia la differenza durante il resto della stagione. Adesso siamo più freschi e si vede anche se fa tanto caldo, siamo contenti per le due vittorie di fila. Mi piace molto difendere alto e pressare, se prendi la palla più in alto possibile sul campo hai maggiori possibilità di fare gol. Mi piace molto difendere così lo facevo anche a Bologna e sono abituato, è il modo giusto per farlo. E’ bello giocare contro Lukaku e Lucca durante la settimana, loro sono forti e questo ti aiuta. E’ un piacere giocare con e contro loro. De Bruyne è un ragazzo fantastico e umile dentro e fuori dal campo. Facciamo tanti scherzi insieme perché con lui posso parlare anche olandese, siamo contentissimi di averlo con noi. Mio padre è qui, sono tutti contenti nella mia famiglia di vedermi giocare qui. Mio padre viene dall’Olanda a vedere tutte le partite, ha detto che il Napoli è molto forte“.