Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi necessari a confermarsi ai vertici del campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Le novità del 09/08/2025 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA

DE BRUYNE – UFFICIALE: a parametro zero. 10 milioni alla firma per commissioni MARIANUCCI – UFFICIALE: acquistato dall’Empoli per 10 milioni LANG – UFFICIALE: acquistato dal PSV per 25 milioni + 2 di bonus LUCCA – UFFICIALE: acquistato dall’Udinese per 9 milioni di prestito + 26 milioni di obbligo di riscatto + 5 milioni di bonus BEUKEMA – UFFICIALE: acquistato dal Bologna per 30 milioni + 3 di bonus MILINKOVIC-SAVIC – UFFICIALE: acquistato dal Torino per 21 milioni GUTIERREZ (99%): clicca qui per approfondire JUANLU (70%): clicca qui per approfondire MIRETTI (60%): clicca qui per approfondire



SPESA TOTALE: 105 milioni di euro + 10 di bonus + 26 di obbligo di riscatto da pagare nel 2026. Totale sessione: 141 milioni

IN USCITA

NATAN – UFFICIALE: riscattato dal Betis per 9 milioni CAPRILE – UFFICIALE: riscattato dal Cagliari per 8 milioni GAETANO – UFFICIALE: riscattato dal Cagliari per 6 milioni RAFA MARIN – UFFICIALE: prestito a 1 milione + diritto di riscatto a 15 milioni LINDSTROM – UFFICIALE: prestito a 1,5 milioni + diritto di riscatto a 16 milioni + 2 di bonus FOLORUNSHO – UFFICIALE: prestito a 500mila + diritto di riscatto a 8 milioni NGONGE – UFFICIALE: prestito a 1 milione + diritto di riscatto a 16 milioni OSIMHEN – UFFICIALE: ceduto a titolo definitivo per 40 milioni subito + 35 mln entro il 2026 con due pagamenti + 10% sulla futura rivendita ZERBIN – UFFICIALE: prestito a 500mila + obbligo di riscatto a 2 milioni, 3 in caso di salvezza della Cremonese SIMEONE – UFFICIALE: prestito a 1,5 milioni + diritto di riscatto a 5,5 milioni + 1 milione di bonus ceduto al Torino CAJUSTE – UFFICIALE: prestito a 2 milioni con riscatto obbligatorio a 7,5 milioni in caso di promozione dell’Ipswich Town ZANOLI (80%): clicca qui per approfondire RASPADORI (99%): clicca qui per approfondire





INCASSO TOTALE: 71 milioni di euro

Ecco le notizie del 09/08/2025

17.30 Raspadori affare fatto! Visite mediche lunedì! Arrivo previsto già oggi a Madrid.

17.00 Gutierrez – affare fatto! Visite mediche prossima settimana.