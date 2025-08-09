Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Antonio Conte i rinforzi necessari a confermarsi ai vertici del campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!
Le novità del 09/08/2025 con le rispettive percentuali:
IN ENTRATA
- DE BRUYNE – UFFICIALE: a parametro zero. 10 milioni alla firma per commissioni
- MARIANUCCI – UFFICIALE: acquistato dall’Empoli per 10 milioni
- LANG – UFFICIALE: acquistato dal PSV per 25 milioni + 2 di bonus
- LUCCA – UFFICIALE: acquistato dall’Udinese per 9 milioni di prestito + 26 milioni di obbligo di riscatto + 5 milioni di bonus
- BEUKEMA – UFFICIALE: acquistato dal Bologna per 30 milioni + 3 di bonus
- MILINKOVIC-SAVIC – UFFICIALE: acquistato dal Torino per 21 milioni
- GUTIERREZ (99%): clicca qui per approfondire
- JUANLU (70%): clicca qui per approfondire
- MIRETTI (60%): clicca qui per approfondire
SPESA TOTALE: 105 milioni di euro + 10 di bonus + 26 di obbligo di riscatto da pagare nel 2026. Totale sessione: 141 milioni
IN USCITA
- NATAN – UFFICIALE: riscattato dal Betis per 9 milioni
- CAPRILE – UFFICIALE: riscattato dal Cagliari per 8 milioni
- GAETANO – UFFICIALE: riscattato dal Cagliari per 6 milioni
- RAFA MARIN – UFFICIALE: prestito a 1 milione + diritto di riscatto a 15 milioni
- LINDSTROM – UFFICIALE: prestito a 1,5 milioni + diritto di riscatto a 16 milioni + 2 di bonus
- FOLORUNSHO – UFFICIALE: prestito a 500mila + diritto di riscatto a 8 milioni
- NGONGE – UFFICIALE: prestito a 1 milione + diritto di riscatto a 16 milioni
- OSIMHEN – UFFICIALE: ceduto a titolo definitivo per 40 milioni subito + 35 mln entro il 2026 con due pagamenti + 10% sulla futura rivendita
- ZERBIN – UFFICIALE: prestito a 500mila + obbligo di riscatto a 2 milioni, 3 in caso di salvezza della Cremonese
- SIMEONE – UFFICIALE: prestito a 1,5 milioni + diritto di riscatto a 5,5 milioni + 1 milione di bonus ceduto al Torino
- CAJUSTE – UFFICIALE: prestito a 2 milioni con riscatto obbligatorio a 7,5 milioni in caso di promozione dell’Ipswich Town
- ZANOLI (80%): clicca qui per approfondire
- RASPADORI (99%): clicca qui per approfondire
INCASSO TOTALE: 71 milioni di euro
Ecco le notizie del 09/08/2025
17.30 Raspadori affare fatto! Visite mediche lunedì! Arrivo previsto già oggi a Madrid.
17.00 Gutierrez – affare fatto! Visite mediche prossima settimana.