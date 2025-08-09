L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sull’analisi del mercato del Napoli. Stando a quanto riportato, il club mantiene viva l’attenzione sul fronte italo-inglese, con Manna che segue da vicino gli sviluppi di una trattativa tra il Milan e il Nottingham Forest. Quest’ultimo, dopo aver acquistato l’ex obiettivo Ndoye, potrebbe ora muoversi per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, 22 anni, rappresenta il profilo fisico che il Napoli aveva praticamente bloccato all’inizio della finestra di mercato per una cifra vicina ai 25 milioni, prima che la trattativa si dissolvesse rapidamente. Ora, il Forest sarebbe disposto a offrire 30 milioni per il giocatore, il quale tuttavia preferirebbe trasferirsi al Napoli qualora si aprissero nuove opportunità. Intanto torna in auge anche il nome di Florentino Luis del Benfica, mediano portoghese di 25 anni. Dotato di grande efficacia nell’interdizione, si distingue per la qualità nella gestione del pallone e potrebbe rappresentare un’alternativa concreta per il club azzurro.