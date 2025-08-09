L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato le ultime novità sul mercato del Napoli. Stando alle informazioni riportate, Miguel Gutierrez, terzino sinistro del Girona, sarebbe vicinissimo al trasferimento in azzurro. Il calciatore spagnolo, attualmente in fase di recupero dopo un intervento alla caviglia, attende il via libera definitivo da parte dei due club per completare l’operazione. L’arrivo di Gutierrez al Napoli appare ormai una formalità. L’accordo prevede un costo di 18 milioni di euro più due di bonus per il Girona. Oggi, in occasione di un incontro amichevole, le due società definirebbero gli ultimi dettagli e firmerebbero i contratti. Il giocatore dovrebbe raggiungere l’Italia all’inizio della prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche.