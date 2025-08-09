La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato le possibili mosse di mercato del Napoli. Con Giacomo Raspadori ormai vicino al trasferimento all’Atletico Madrid, il club azzurro sta prendendo in considerazione l’acquisto di un esterno per rafforzare il reparto avanzato. Tra i nomi emersi, il profilo di Jack Grealish, che sembra essere in rotta con il Manchester City, occupa la posizione principale nella lista dei desideri. Secondo il quotidiano, lo scenario ideale consisterebbe nell’addio di Grealish al City e nel suo approdo al Napoli, riempendo così il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Grealish rappresenterebbe dunque il sogno per i tifosi azzurri. Il suo però ingaggio, di circa 15 milioni di euro, appare fuori portata non solo per il Napoli, ma anche per le altre società interessate.