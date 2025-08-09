L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato le ultime mosse di mercato del Napoli. Stando a quanto riportato, oltre all’affare Gutierrez, il club azzurro è vicino a chiudere con un altro giovane talento spagnolo: Juanlu Sanchez, terzino destro di 21 anni e protagonista con la Spagna Under 21. Si prevede un esito positivo della trattativa, che permetterebbe a Conte di avere un’alternativa di alto livello a Giovanni Di Lorenzo. Con il Siviglia si è registrato un intenso braccio di ferro, aggravato dalle offerte superiori di altre squadre come Wolverhampton e Nottingham Forest, arrivando fino a 20 milioni. Il Napoli, però, non si è lasciato influenzare, mantenendo la sua posizione ferma: 17 milioni, senza compromessi. Inoltre, l’interesse del giocatore per i campioni d’Italia ha giocato un ruolo importante. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli sulle commissioni, ma tutto lascia pensare che anche il secondo terzino spagnolo sia ormai prossimo a diventare realtà.