Il giornalista e analista di mercato Fabrizio Romano ha condiviso sul suo profilo X gli ultimi aggiornamenti riguardanti il mercato del Napoli. Secondo l’esperto, Giacomo Raspadori è ormai pronto a trasferirsi all’Atletico Madrid. L’accordo è stato finalizzato per una cifra di 22 milioni di euro, più ulteriori 4 milioni legati ai bonus. Oggi, Raspadori ha definito i dettagli del contratto personale, manifestando chiaramente la sua volontà di unirsi al club spagnolo. Anche il Napoli si è detto favorevole alla cessione, facilitando così l’operazione. L’Atletico Madrid aggiunge dunque un nuovo rinforzo alla sua rosa, completando questa trattativa dopo quella che ha portato all’acquisto di Millot. Di seguito il post dell’esperto:

🚨🔴⚪️ Giacomo Raspadori to Atlético Madrid, here we go! Deal agreed for fee package worth €22m plus €4m add-ons.



Raspadori agreed personal terms earlier today and wanted Atléti move with Napoli keen to sell.



New signing completed for Atléti after Millot deal off. 🇮🇹 pic.twitter.com/dDUhNovML3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025