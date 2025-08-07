UFFICIALE – Antonio Conte candidato al Pallone d’Oro come miglior allenatore del 2025. I dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è tra i 5 finalisti per il Pallone d’Oro nella categoria miglior allenatore. Il tecnico, è tra i 5 finalisti del trofeo Johan Cruyff, che viene consegnato al miglior allenatore della stagione 2024-2025 durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. Insieme a lui, sono stati nominati Luis Enrique, allenatore del Psg campione d’Europa; il tecnico del Barcellona Hansi Flick, vincitore di campionato, coppa nazionale e supercoppa in Spagna; Enzo Maresca, tecnico del Chelsea vincitore della Conference League e del Mondiale per Club; infine Arne Slot, vincitore della Premier League con il Liverpool.

Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!



Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025