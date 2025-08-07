UFFICIALE – Antonio Conte candidato al Pallone d’Oro come miglior allenatore del 2025. I dettagli

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è tra i 5 finalisti per il Pallone d’Oro nella categoria miglior allenatore. Il tecnico, è tra i 5 finalisti del trofeo Johan Cruyff, che viene consegnato al miglior allenatore della stagione 2024-2025 durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro. Insieme a lui, sono stati nominati Luis Enrique, allenatore del Psg campione d’Europa; il tecnico del Barcellona Hansi Flick, vincitore di campionato, coppa nazionale e supercoppa in Spagna; Enzo Maresca, tecnico del Chelsea vincitore della Conference League e del Mondiale per Club; infine Arne Slot, vincitore della Premier League con il Liverpool.

