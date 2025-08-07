Moretto: “Il Napoli ha chiuso per Gutierrez, per Juanlu manca solo il sì definitivo del Siviglia”

L’esperto di mercato Matteo Moretto su Youtube ha parlato delle due trattative del momento in casa Napoli, Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez. Per il primo l’accordo con il Girona è stato raggiunto, e la società spagnola ha fatto sapere al Real Madrid, che sul terzino sinistro detiene la possibilità della recompra, dell’offerta accettata fatta dal club azzurro. Per Sanchez del Siviglia la trattativa procede spedita, il terzino ha fatto sapere di volere solo il Napoli, ed ora manda solo il si definitivo del club per concludere l’operazione. Queste le parole del giornalista; “Iniziamo il video di oggi parlando di Napoli perché sono le ore di Miguel Gutiérrez al Napoli dopo circa una settimana intensa di trattative tra le parti. Settimana scorsa vi abbiamo anticipato di come il Napoli fosse tornato con forza sulla pista Miguel Gutierez, un calciatore che il Napoli segue da tanti mesi perché sono diversi mesi che il Napoli è attento alle prestazioni di Miguel Gutiérrez e siamo arrivati di fatto ormai alla chiusura del cerchio. Cosa manca? Allora, questa mattina il Napoli è tornato a contattare il Girona per definire al 100% l’operazione e il Girona ha comunicato ufficialmente al Real Madrid, che è il club che dispone del 50% sulla futura vendita del ragazzo, ha comunicato ufficialmente questa proposta del Napoli. Il Real Madrid, chiaramente potrebbe riportare a casa Miguel Gutiérrez, ma questo passo è solo un passo formale, lo è stato fatto anche per quanto riguarda Rafa Marin, quando Rafa Marin è passato dal Napoli al Villarreal. Anche in quel caso il Napoli ha dovuto informare il Real Madrid di questa proposta ufficiale da parte del Villarreal. Ecco, è successo lo stesso anche questa mattina con il Girona che ha informato il Real Madrid. della proposta ufficiale del Napoli, ma ormai ci siamo, mancano solo le firme. Un’operazione da 18 milioni di euro base fissa più 1 e mezzo di bonus. Il calciatore firmerà un contratto di 5 anni. È da capire ancora se sarà con il +1 o meno, però sicuramente sono 5 anni a 2.2 netti a salire fino a toccare quota 2.7. è un è un’operazione che porterà nelle casse del Real Madrid all’incirca 7 milioni di euro, quindi comunque un affare importante anche per la squadra di Madrid che insomma è spettatrice di questa trattativa. però Miguel Gutiérrez, che in questo momento infortunato, si è recentemente operato alla caviglia, sarà a disposizione del Napoli, mi dicono eh a tutti gli effetti, a partire da fine agosto, inizio settembre, adesso capiremo meglio i tempi di recupero, ma Miguel Gutierez è solo in attesa dell’ultimo sì per viaggiare, destinazione Napoli. trattativa molto importante, operazione molto importante per quanto riguarda il Napoli che tra l’altro è in chiusura definitiva anche per Juanlu Sanchez con il Siviglia. Ormai siamo ai dettagli, manca solo il si finale del Siviglia all’ultima proposta da 17 milioni di euro del Napoli per lui”