Canonico: “Gran parte del nostro lavoro è dietro le quinte. Conte? Verso febbraio riunì lo staff medico e ci disse una cosa”

Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico della Ssc Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della società. Di seguito, le sue parole.

“Come è iniziata la sua carriera in ambito medico? Sono un ex atleta agonista. Ho fatto altri sport come basket e canottaggio, poi mi sono dedicato all’atletica leggera dove sono diventato allenatore nazionale. Io feci il liceo scientifico perché volevo iscrivermi ad ingegneria, poi al quarto anno venni folgorato dal discorso della medicina. Sono figlio di un chirurgo che non mi ha mai imposto di fare medicina. Avrei potuto avere il bisturi in mano dal primo anno, ma quando mi sono iscritto volevo coniugare l’interesse sportivo con la medicina. Ringrazio mio padre per non avermi imposto le scelte, soprattutto medicina dello sport è una specialità di nicchia offriva meno possibilità lavorative. Ma alla fine è giusto che anche nel mondo del lavoro si inseguano le proprie passioni. Era uno dei miei sogni abbinare medicina allo sport di alto livello”.

“Come si svolge il lavoro quotidiano con i calciatori? C’è una conoscenza errata rispetto a cosa facciamo con la squadra. Si pensa che noi facciamo solo assistenza ai calciatori. La maggior parte del nostro lavoro è dietro le quinte. Iniziamo ad inizio stagione con una serie di test, lavorando su calciatori che richiedono una prevenzione insieme allo staff atletico, fino ad arrivare al post allenamento dove completiamo questo lavoro iniziato in precedenza. Si tratta di un lavoro che va portato avanti di pari passo con le esigenze dello staff tecnico”.

“Come va gestito un carico di lavoro così elevato? Io vengo nell’atletica leggera dove gli allenamenti sono di un’intensità molto importante. Noi viviamo una condizione quasi ideale perché la possibilità di poter lavorare nello stesso posto e non spostarsi in tounrée ci permette di poter ciclizzare il carico di allenamenti e di preparare la squadra alla stagione appena trascorsa poiché giocheremo 3 volte a settimana. È importante il recupero e l’alimentazione, in Trentino i calciatori recuperavano nel fiume con l’acqua fredda. Poi tutto il lavoro di recupero con noi. Altra cosa è il clima, la notte è molto fresco quindi permette ai calciatori di non soffrire il caldo e avere un sonno riposante. Il sonno è una parte fondamentale dell’allenamento perché permette di recuperare e rigenerare le nostre strutture”.

“Come si coniuga l’avanzamento tecnologico con lo sport? La medicina come tutti i campi si evolve di anno in anon. Quello che facevamo in passato oggi non vale. O comunque, facciamo quelle cose in maniera differente. Le tecnologie sono cambiate sia per fisioterapia che per gestione. Noi abbiamo avuto la possibilità di sfruttare l’ia nel mondo dello sport. Funziona, ma alla fine il cervello umano che si rapporta con la quotidianità e la praticità non deve solo interpretare, ma anche capire. L’ia sono algoritmi che lavorano su dati chenoi immettiamo, ma alcuni di questi non si possono immettere. Anche il pensare che un atleta non ha dormito bene, che ha i bambini piccoli di notte e si è svegliato, per cui il recupero non è stato corretto. Questo può dirlo l’atleta a noi, ma non lo puoi immettere come dati. È utile, bisogna saperli utilizzare ma non bisogna affidarsi ciecamente alle tecnologie”.

“Che consigli dai ad un giovane calciatore? Negli ultimi 5-6 anni sono aumentati gli infortuni in fasce di età di ragazzi molto piccoli, anche a 12-13 anni, cosa che prima si vedeva in ragazzi di 17-18. La preparazione a livello giovanile sta cercando di portare i ragazzi a fare dei lavori che secondo me non sono in linea con la loro età biologica. Interfacciarsi con gli allenatori e i preparatori è fondamentale, poi educare i ragazzi ad uno stile di vita sano, il rispetto delle ore di sonno. Io ho degli atleti di livello internazionale, non solo calciatori, che sono in gamba anche nello studio. Spesso bisogna sacrificare qualche serata, ma questo li aiuta sia nel mondo dello sport che nello studio”.

“La medicina è cambiata anche dal punto di vista umano. Come ad esempio la vicenda Bove… La medicina dello sport nasce e viene identificata come una specialità, per cui il medico dello sport deve rilasciare il certificato di idoneità agonistica. Si tratta invece di una disciplina che integra fisiologia, fisiatria, cardiologia, ortopedia, traumatologia, riabilitazione. Questa permette di abbracciare tanti aspetti a 360 gradi. Nell’ambito della cardiologia dello sport l’Italia è un paese leader nella ricerca e nella prevenzione nella morte improvvisa. Poi, abbiamo una normativa molto restrittiva sull’idoneità. Ci sono poi casi misconosciuti, parlando con colleghi abbiamo dei veri e propri bazooka. In un giorno possiamo organizzare una risonanza cardiaca ad un atleta e alcune patologie restano sconosciute. Poi alcuni casi eccezionali come Bove, in cui vanno fatti i complimenti ad un’organizzazione che c’è di assistenza sanitaria sui campi che non si vede negli sport minori, che ha permesso di parlare di lui come una persona che è tra noi. C’è bisogno di lavorare e sensibilizzare, specie alcuni colleghi che sono faciloni con le visite, e con loro le famiglie. Una visita specialistica fatta in un certo modo, ora che non ci sono più quella scolastica e quella militare, questo è il primo grande filtro che i ragazzi affrontano da quando sono nati”.

“Lei è il primo medico che ha vinto due scudetti. Qual è il prossimo sogno? In realtà c’è anche il mio braccio destro, il dottor De Luca. Io l’ho vinto come responsabile, lui come medico addetto. Quindi siamo in due, siamo cresciuti insieme, abbimao studiato per fare questo tipo di lavoro ognuno con le proprie caratteristiche. Non è un vanto, ma una soddisfazione, perché siamo anche tifosi, anche se in questo mondo il tifo va messo da parte altrimenti si potrebbero condizionare le nostre scelte. Potrei portare tanti esempi. Mi piacerebbe avere un’esperienza con la Nazionale italiana, lì il lavoro è diverso perché non c’è la quotidianità. Ma potrebbe essere un’esperienza lavorativa molto soddisfacente”.

“Cosa le hanno lasciato i vari allenatori che sono passati a Napoli? È stata una soddisfazione lavorare con professionisti di caratura internazionale. Ognuno di loro, a seconda del momento del club, ha lasciato qualcosa a livello umano. Con qualcuno di loro ci sentiamo ancora, si è creato un rapporto al di là del rapporto lavorativo. Mister Conte chiede tanto, è molto bello ma anche stimolante lavorare con lui. Il suo libro dice tutto. Racconto un aneddoto, eravamo a febbraio in un giorno di riposo. Conte mi invia un messaggio in cui dice che vuole parlare con me ed il suo staff per 5-10 minuti. Conoscendolo ho chiamato il mio collega De Luca credendo avessimo commesso degli errori. Il giorno dopo al campo chiediamo al preparatore Coratti, poi chiediamo a Lele Oriali che però era all’oscuro di tutto. Il mister stava arrivando da Lecce, ci ha portato in sala video e ci disse che stavamo facendo un grande lavoro. Ci ha però chiesto qualcosa in più, perché questa è la volata finale e sappiate che uno staff medico può portare 7-10 punti in più. Quindi, state facendo bene ma bisogna fare un ultimo sforzo, è importante avere una predisposizione a dare qualcosa in più. Sentire i complimenti del mister fu una bella sooddisfazione, poi siamo arrivati ad un obiettivo sudato. Rispetto a 2 anni fa dove avevamo 15 punti di vantaggio, è stato diverso. In sala medica, che per noi è il luogo di ritrovo, l’umore deve essere sempre positivo, anche come mood abbiamo cercato di accompagnare i ragazzi e tranquillizzarli all’obiettivo”.