De Bruyne si racconta al Cds – ” Se Grealish mi ha chiesto di Napoli ? Forse… “

Kevin de Bruyne, nuovo giocatore del Napoli, si è raccontato in esclusiva in un’intervista per il Corriere dello Sport, dove ha anche parlato delle possibilità di vedere Jack Grealish, suo ex compagno al Manchester City, al Napoli e non solo. Di seguito un altro estratto dell’intervista:

Grealish le ha chiesto di Napoli? Maybe… Forse (ride, ndr). Mazzocchi mi sta già insegnando il napoletano? Nooo, è difficile. Devo prima imparare l’italiano, capisco ancora poco. Mi sono esibito al compleanno di Conte? Ebbene sì, ho cantato in inglese. Robbie Williams. Non sono capace di farlo in italiano”.