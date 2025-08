De Bruyne si racconta al Cds – ” Scudetto ? Mi piacerebbe vincerlo, speriamo di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni “

Kevin De Bruyne, nuovo giocatore del Napoli, si è raccontato in esclusiva in un’intervista per il Corriere dello Sport, dove ha anche parlato dei suoi obbiettivi stagionali e di quello che si aspetta di fare con il Napoli. Ecco un altro spezzone della sua intervista:

“Ventiquattro titoli in carriera: se dovessi scegliere il numero venticinque? Probabilmente lo scudetto, sì, ma non mi chiedo mai cosa scegliere: prenderò qualsiasi cosa riuscirò a vincere. Non avendo mai giocato in Italia, però, il campionato sarebbe un bell’obiettivo. Sarebbe molto cool! Ma non è ancora iniziato e quindi… Vedremo. Scudetto, Champions o Mondiale? Tutte e tre, non c’è una decisione da prendere. Serie A, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia: quali sono gli obiettivi di De Bruyne e del Napoli? Proprio perché le competizioni sono tante, chiaramente è difficile dire che vinceremo tutto. Anzi, non posso mica dirlo. Devi cominciare a giocare, poi magari vinci una partita e un’altra ancora e vai avanti… Speriamo di arrivare più in alto possibile su tutti i fronti, ma dipende da tante situazioni: avversari, infortuni e altri fattori. Devi basare il finale della tua stagione su quello che accade durante. Quali squadre lotteranno con noi per lo scudetto? Beh, ci sono sempre Inter e Milan. La Juve. L’Atalanta sta lavorando bene e hanno buoni gruppi anche Roma e Lazio. Ci sono tante squadre veramente molto, molto forti.”