De Bruyne si racconta al Cds – ” Allenamenti di Conte pesanti ? Mi fanno male tutti i muscoli ! Su Maradona e la città… “

Kevin De Bruyne, nuovo giocatore del Napoli, si è raccontato in esclusiva in un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha anche parlato del suo ambientamento con i metodi di allenamento di Antonio Conte e non solo. Di seguito un altro estratto dell’intervista:

“Quale muscolo mi fa più male dopo venti giorni di preparazione con Conte? Ah, tutti! (ride, ndr). È difficile ed è molto diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra, ma mi sento bene. Sto gestendo tutti gli allenamenti e sono molto felice di quello che stiamo facendo. Mi fa bene allenarmi in questo modo, è una buona cosa. Preoccupato per i risultati delle amichevoli? No, per niente. Ovviamente vorresti vincere sempre, anche le amichevoli, ma capisci che stai lavorando ed è una fase diversa. Siamo appena a metà preparazione. E comunque credo che nel secondo tempo con il Brest abbiamo giocato bene. Ripeto, non sono preoccupato: andrà tutto bene. Maradona? Ah! Leggenda. Leggenda di questo gioco, of course. Avendo giocato prima di me, ho potuto vederlo solo attraverso i filmati: è molto importante nella storia del calcio e per tutto quello che ha fatto per il movimento. E poi lo è moltissimo per Napoli. Sono stato al murale di Diego dei Quartieri Spagnoli? Non ancora, ci andrò. Sono stato in città appena due giorni, non ho avuto molto tempo. Ho visto Capri, davvero bella.”