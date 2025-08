ULTIM’ORA Di Marzio: “Napoli-Musah contatti ancora vivi! Le ultime”

Il Napoli è molto attivo sul mercato ed è alla ricerca di un centrocampista da regalare ad Antonio Conte. Negli ultimi giorni sembrava quasi fatta per Fabio Miretti, centrocampista della Juventus. In questo momento, secondo Gianluca Di Marzio giornalista di Sky Sport, gli azzurri sono in contatto con il Milan per Yunus Musah.

Il nome dello statunitense non è nuovo, visto che già mesi fa c’erano stati dei contatti. Il Napoli e il Milan si sono rinforzate in quel ruolo, ma nonostante questo, gli azzurri sono tornati alla carica per Musah.

Per la squadra di Conte, sarebbe il giusto nome per completare la campagna acquisti e che darebbe la giusta stabilità alla squadra. I contatti non si sono mai fermati.