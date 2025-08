Intervistato dal Il Mattino, il centrocampista e MVP dell’ultimo campionato, Scott McTominay, ha raccontato la sua esperienza a Napoli. Ecco alcuni dei punti salienti:

“La pre-season che stiamo vivendo è fondamentale per noi. Ogni giorno diamo il massimo per costruire quelle connessioni che saranno decisive durante la stagione. Non è semplice affrontare queste partite in fase di preparazione. Tuttavia, quando inizierà il campionato, non ci saranno alibi. Stiamo lavorando per creare una base solida, sia fisica sia mentale, che ci possa supportare lungo il percorso”.

“Conte al primo incontro dopo l’estate, è stato chiaro fin da subito: il successo dello scudetto non deve cambiare nulla. Dobbiamo ritrovare e mantenere l’attitudine e la mentalità che ci hanno accompagnato lo scorso anno. Non possiamo permetterci di rilassarci o adagiarci sui risultati ottenuti. Ogni partita sarà intensa e noi dovremo dimostrarci all’altezza. Prendo il claim del mister e lo faccio mio: ‘Amma fatica’…always’.”

“Non mi ha sorpreso l’arrivo di De Bruyne. Ero già consapevole della forza del Napoli e delle ambizioni della società”.

“Napoli ha conquistato tutti i miei familiari che hanno vissuto la città al massimo, approfittando di ogni occasione per scoprirne i luoghi e la cultura. Quando è stato possibile, abbiamo fatto esperienza della vita quotidiana e del calore dei tifosi. La famiglia ha partecipato anche alla festa scudetto, sia allo stadio dopo la gara contro il Cagliari che nei giorni successivi. Hanno adorato vedere la città in festa e vivere quei momenti insieme a noi. Sono esperienze che un calciatore immagina all’inizio della stagione e noi abbiamo avuto la fortuna di viverle”.

“Non avrei mai detto di poter diventare un idolo. Continuo a vedermi come un ragazzo normale, cresciuto in una famiglia fantastica che mi ha trasmesso l’importanza del lavoro e della semplicità. Ho imparato quanto siano intensi i napoletani nel loro amore, con un modo unico di relazionarsi con noi e con la squadra. Per me è essenziale dare sempre il massimo per loro. Durante la scorsa stagione ci hanno dimostrato un supporto incredibile e dovranno continuare a farlo anche nella prossima”.