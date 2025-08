L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, con particolare attenzione alla situazione di Giacomo Raspadori. L’attaccante, ex Sassuolo, è uno dei giocatori in attesa di definire il proprio futuro. Raspadori, molto stimato da Conte e dai tifosi azzurri, è stato protagonista degli ultimi tre anni trascorsi sotto il Vesuvio, durante i quali ha vinto due Scudetti e si è dimostrato sempre affidabile. Nel frattempo, l’interesse dell’Atletico Madrid per lui si fa sempre più concreto. Secondo quanto riportato, il club spagnolo avrebbe presentato al Napoli una prima offerta ufficiale per Raspadori. Tuttavia, la distanza tra le richieste del Napoli di 30 milioni, ipotizzabili come 25 fissi più 5 di bonus e l’offerta dell’Atletico di 20 milioni appare significativa. La trattativa sembra essere ancora nelle fasi iniziali, ma è in movimento e richiederà aggiornamenti costanti. Nel frattempo, qualcuno suggerisce ironicamente che per stemperare l’attesa possa scattare una videochiamata tra il Cholo Simeone, il Cholito Giovanni Simeone e Raspadori.