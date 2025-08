Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito un aggiornamento sul suo sito riguardo agli sviluppi del mercato del Napoli, concentrandosi in particolare sulla trattativa tra Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid. Raspadori, dopo aver concluso la stagione 2024/2025 con il Napoli sotto la guida di Antonio Conte, sembra destinato a lasciare il club. Con un bilancio di 29 presenze, 6 gol e 2 assist, il giovane attaccante classe 2000 è ora nel radar dell’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone lo ha individuato come un rinforzo ideale per il reparto offensivo. La negoziazione prosegue lentamente ma in modo costante. I contatti tra le parti coinvolte sono continui e l’obiettivo è quello di giungere a un accordo che soddisfi tutti.