L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il mercato del Napoli, concentrandosi sulle possibili operazioni legate alla fascia sinistra. Secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe arrivare uno o due innesti in quella zona, ma tutto dipenderà dalla situazione di Giacomo Raspadori. Si parla del possibile acquisto di Gutierrez per la corsia mancina, mentre l’arrivo di un esterno offensivo sarebbe condizionato dall’eventuale uscita dell’ex Sassuolo. Il rafforzamento della fascia sinistra, prioritario per il Napoli, prevede l’inserimento di un calciatore capace di impattare su entrambe le fasi del gioco, con la possibilità di affiancarlo a un profilo più offensivo. Tra i nomi considerati spicca Jack Grealish, in procinto di lasciare il Manchester City e desideroso di ricongiungersi con il suo amico De Bruyne, nonostante l’interesse del Tottenham. Restano in lista anche Federico Chiesa e Jadon Sancho, entrambi meno vicini rispettivamente a Liverpool e Manchester United. Tuttavia, l’approdo di un ulteriore innesto offensivo sembra legato all’uscita di Raspadori, recentemente tornato sotto i radar di alcuni club spagnoli. Dopo il sorprendente trasferimento di Enzo Millot dello Stoccarda all’Al-Ahli, il nome di Jack Raspadori sarebbe tornato d’attualità per l’Atletico Madrid