Rai: Il Napoli sta rinunciando a Juanlu; Zanoli verrà confermato

Ai microfoni della Domenica Sportiva Estate trasmessa ieri sera in tarda serata, è arrivato un importante aggiornamento sul ruolo di vice Di Lorenzo. A parlarne è l’esperto di mercato Ciro Venerato che ha spiegato come si sia complicata la – ormai lunga – trattativa tra il Napoli e gli spagnoli del Siviglia per l’acquisto del laterale Juanlu Sanchez. Il calciatore è seguito da squadre della Premier, che non hanno difficoltà ad acconsentire a tutte le richieste del club spagnolo, in particolare dal dal Wolverhampton e, più defilato, dal Nottingham Forest. La necessità di dover intervenire anche in altri settori del campo (l’ala ed il centrocampista) dovrebbero portare all’abbandono della trattativa con il Siviglia e alla conferma del giovane Zanoli, nonostante le insistenti richieste di varie squadre di Serie A, quali Bologna, Udinese e Parma.