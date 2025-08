Napoli Casertana 1-1 (35′ Vano, 43′ Politano). Finisce in pareggio l’amichevole mattutina

Finisce in pareggio l’amichevole mattutina del Napoli contro la Casertana, con gli azzurri costretti a riacciuffare il risultato, dopo essere andati in svantaggio con il gol di Vano. Per gli azzurri è Politano a siglare il gol del pareggio.

Dopo la sconfitta di ieri contro ilo Brest, il Napoli non riesce a vincere contro la compagine campana, che ha mostrato un buon livello di gioco. Trarre degli spunti e riflessioni però sarebbe alquanto superfluo, in quanto le amichevoli estive hanno come scopo principale solo quello di mettere ritmo e minuti nelle gambe dei giocatori, di conseguenza la mancanza di ritmo e d’intesa sono il frutto dei duri allenamenti del mister Antonio Conte. Zero preoccupazioni, il Napoli c’è e sarà protagonista in questa stagione!