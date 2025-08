Mazzocchi a Sky – ” Noi vogliamo sempre vincere, ma c’è fatica nelle gambe. Futuro ? Dio vede e provvede “

Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1 con la Casertana. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni in merito alla partita e al suo futuro:

“Noi vogliamo sempre vincere, è normale che non vincere ci disturba. Facciamo due allenamenti al giorno. A partire dalla prossima cerchiamo di dare di piu’. Abbiamo dato il massimo nelle amichevoli. Quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo stiamo facendo ora. C’e’ un po’ di fatica nelle gambe. La fase difensiva? Dobbiamo migliorare con il mister, e’ un maniacale. I tifosi del Napoli sono unici al mondo, sono di parte. Chi arriva resta sempre sorpreso. Futuro? Sono concentrato per il ritiro, do il massimo anche per un singolo allenamento, poi Dio vede e provvede”.