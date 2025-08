Alta la valutazione della Juve per Miretti: distanza tra le cifre

Il Napoli è notoriamente alla ricerca di un centrocampista per completare l’elenco dei sei da mettere a disposizione di Conte. Le caratteristiche richieste sono quelle di un calciatore simile nelle caratteristiche ad Anguissa, che tra l’altro sarà lungamente assente per la Coppa d’Africa.

Tra i nomi che girano quello del centrocampista della Juventus Fabio Miretti è tra i più gettonati. Nel corso della trasmissione Domenica Sportiva Estate, il giornalista Ciro Venerato ha fatto il punto su questa trattativa: al momento non c’è stato ancora un contatto formale tra le due società, ma soltanto colloqui con l’agente del giocatore Bianchini. Il problema è l’alta valutazione – circa 20 milioni – che la società bianconera assegna a Miretti; il club azzurro potrebbe spingersi fino a 14 milioni più bonus. Altro ostacolo allo sviluppo della trattativa è la posizione dell’allenatore Tudor, che finora non ha dato il via libera alla cessione del centrocampista.