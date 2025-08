Neres a Sky: “Dobbiamo migliorare! È un piacere giocare con questi campioni”

Si è concluso da poco il test amichevole contro i francesi del Brest, con la sconfitta degli azzurri per 1-2.

Al termine della gara il brasiliano David Neres ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: “Volevamo vincere, ma sappiamo che è un test e che dobbiamo migliorare le nostre prestazioni. Sto bene e sto lavorando duro per la lunga stagione che il Napoli dovrà affrontare“.

Poi, alla domanda sui nuovi acquisti e su De Bruyne in particolare: “Spero che ci diano una mano per la nuova stagione, per crescere tutti insieme. Giocare con grandi campioni è sempre un piacere, lui lavora tutti i giorni per trovare la forma migliore“.