Il risultato non conta, le indicazioni sì

Terza amichevole di questo ritiro estivo da Campioni d’Italia e seconda sconfitta per gli azzurri guidati da Antonio Conte.

Chiariamo subito che il risultato, in questo calcio agostano, serve solo per riempire gli almanacchi. Quanto si vede sul terreno di gioco, invece, è fondamentale per valutare il lavoro di queste due prime settimane.

Il Napoli, come mai in passato, ha già completato gran parte dei movimenti di mercato che si era prefisso: mancano solo 2-3 elementi ed è opportuna la pausa di riflessione che la società si è presa in questi ultimi giorni.

Ciò non significa che la squadra che ha giocato stasera all’inizio sia sostanzialmente quella che esordirà in campionato: complice qualche acciacco che si trascina dal finale della passata stagione e la dura preparazione in corso, stasera Conte ha dovuto fare a meno di ben otto calciatori, tra cui spiccano i nomi di Oliveira, Buongiorno e McTominay.