L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento che sta vivendo Conte. Il quotidiano ricorda come, un anno fa, il Napoli era avvolto da un’incertezza profonda. Nemmeno l’arrivo di Conte, noto per le sue richieste di mercato, aveva dissipato i dubbi su quanto sarebbe durato il nuovo tecnico. Conte invece ha vinto lo scudetto ed è rimasto sulla panchina e la società ha messo a segno colpi importanti: De Bruyne e Lang si sono uniti alla squadra, insieme a Lucca, un giovane centravanti promettente, e Beukema per rafforzare il reparto difensivo. Però, il mercato non è finito: nuovi acquisti sono attesi per completare il roster. L’estate procede in modo tranquillo tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Conte sta imprimendo una preparazione fisica intensa, spingendo i giocatori oltre la loro soglia di fatica abituale e abituandoli a ritmi e volumi di lavoro impressionanti, temuti anche in Premier League. Il Napoli, però, non segue il classico motto squadra che vince non si cambia. Lo stile degli ultimi due anni è stato quello di mutare continuamente per evolversi. Gli addii di Osimhen e Kvaratskhelia, protagonisti dello scudetto del 2023 con Spalletti, hanno generato importanti entrate economiche che hanno permesso nuovi investimenti. È proprio questa filosofia di trasformazione che serve da motore per il progresso del club.