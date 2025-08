L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le mosse di mercato del Napoli, evidenziando i recenti sviluppi e cambiamenti di strategia. Secondo quanto riportato, si stanno vivendo giorni di importanti svolte. Giovedì sembrava che la priorità fosse puntare tutto sul terzino sinistro, al punto che il direttore sportivo Manna aveva ripreso i contatti con l’entourage di Miguel Gutierrez del Girona, trovando rapidamente un accordo con il club spagnolo per una cifra attorno ai 18 milioni. Tuttavia, l’operazione è stata messa in stand-by ieri, in attesa di nuove indicazioni strategiche. Un cambio di piano sembra riportare in auge la soluzione di un esterno offensivo. In lista ci sono nomi già noti come Federico Chiesa, seguito fin dallo scorso gennaio, oltre a Raheem Sterling e Jack Grealish, entrambi considerati fuori dai programmi rispettivamente di Chelsea e Manchester City. E il ds Manna sta attentamente monitorando la situazione di Ademola Lookman, dopo che l’Atalanta ha respinto l’offerta dell’Inter. Prima che il giocatore arrivasse a un accordo personale con i nerazzurri, il Napoli avrebbe proposto un ingaggio significativo per assicurarsi il suo talento. Le operazioni restano in corso, con i radar del club attivi e possibili sviluppi all’orizzonte.