L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione dei rinnovi in casa Napoli, con la società che intende blindare alcuni dei suoi pilastri. Il Napoli sta lavorando al proprio futuro partendo dai protagonisti dei due scudetti conquistati, e sono stati avviati i primi contatti per discutere il prolungamento di Amir Rrahmani e Matteo Politano. Entrambi sono stati figure chiave nel tricolore del 2023 e in quello recente sotto la guida di Conte. Il club ha già iniziato a dialogare con gli entourage dei due giocatori. Il contratto di Amir Rrahmani ha una scadenza fissata al 2027, con il Napoli che dispone di un’opzione per estenderlo di un’ulteriore stagione. Rrahmani è uno dei leader e dei punti fermi di questa squadra. Politano, invece, aveva rinnovato il suo contratto a gennaio 2024, rinunciando a un’allettante offerta dall’Arabia Saudita. Anche il suo accordo è valido fino al 2027, e sono già iniziati i contatti conl’ agente per valutare la situazione e discutere eventuali sviluppi. A breve, sarà anche il turno di Frank Zambo Anguissa. Il camerunense questa estate stava per partire in direzione Arabia Saudita, ma ha scelto di restare, spinto dal forte legame con città e club. Il Napoli ha esercitato l’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2027, ma non è esclusa la possibilità di avviare trattative per un nuovo accordo.