L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle strategie di mercato in casa Napoli. Il club azzurro, guidato da Conte, sta lavorando per rinforzare la rosa dopo una breve pausa. In particolare, l’attenzione è rivolta alla ricerca di un esterno offensivo di sinistra da integrare nello scacchiere azzurro. I nomi che circolano sono ormai ben noti ai tifosi. I campioni d’Italia stanno valutando con decisione l’opportunità di completare la coppia offensiva con Lang, perseguendo il piano originario. Tra i candidati emergono i profili già discussi. Sono Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, insieme a Raheem Sterling e Jack Grealish, entrambi fuori dai progetti di Chelsea e Manchester City. Tuttavia, gli ostacoli principali restano gli elevati stipendi dei giocatori, che oscillano tra i quindici e i sedici milioni di euro annui. Ciò nonostante, la situazione potrebbe essere diversa per Federico Chiesa, il cui stipendio si aggira intorno ai sei milioni. L’esterno era già stato nei radar del Napoli a gennaio, ma in quell’occasione la trattativa non decollò, complice la volontà del calciatore di proseguire l’esperienza in Premier League con i Reds. Ora il contesto sembra mutato. Per quanto riguarda Grealish, l’attaccante inglese sarebbe particolarmente interessato all’idea di riunirsi al suo ex compagno De Bruyne a Napoli, spingendo verso un trasferimento che al momento è oggetto di riflessioni.