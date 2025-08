L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione attuale del mercato del Napoli e fa luce sulle prospettive di Giacomo Raspadori, un giocatore chiave nei due Scudetti conquistati con il Napoli. Dotato di talento e grande professionalità, il futuro di Raspadori è oggetto di riflessione da parte del club partenopeo, mentre l’Atletico Madrid ha già avviato dialoghi preliminari con i suoi agenti. Non è chiaro se il giocatore inizierà la sua quarta stagione al Napoli. Intorno a lui iniziano a concretizzarsi movimenti importanti. Nel caso rimanesse, Conte potrebbe contare su un vero e proprio jolly tattico, un elemento capace di adattarsi sia come attaccante sia come mezzala. Tuttavia, qualora Raspadori dovesse lasciare il Napoli, il club si metterebbe alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche più orientate all’attacco. Una possibile cessione frutterebbe una cifra minima di trenta milioni, secondo la valutazione del club. Poi va ricordato che il contratto del giocatore scade nel 2028 e il suo ingaggio rappresenta una cifra impegnativa per molti potenziali acquirenti