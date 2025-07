Sky – Sondaggio Atletico Madrid per Raspadori, spunta la cifra per un possibile accordo. I dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, svela una novità di mercato in casa Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo quanto da lui riportato, l’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per Giacomo Raspadori. Per una cessione, i partenopei vorrebbero un’offerta di 30 milioni più 5 di bonus. Ma, qualora la trattativa dovesse decollare, si potrebbe trovare un’intesa con i Colchoneros a 25 milioni più 5 di bonus.

“L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli. Il club italiano parte da una valutazione di 30 milioni più cinque di bonus. Ma – nel caso in cui la trattativa dovesse decollare – si potrebbe trovare un’eventuale intesa sui 25+5”.