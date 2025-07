ULTIM’ORA Romano: “Il Napoli non tornerà su Garnacho! Il calciatore ha questa preferenza, i dettagli”

Il Napoli sta lavorando sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa dopo gli arrivi di Beukema, Lang, Milinkovic Savic, De Bruyne, Marianucci e Lucca. Gli azzurri sono alla ricerca di un altro esterno sinistro, e dopo la cessione da parte del Bologna di Ndoye in Premier, la ricerca si fa un po’ più complicata.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha dato degli aggiornamenti su questo tema. Ecco le sue parole:

“Parlando dell’attacco del Napoli, i nomi avvicinati al club azzurro dall’Inghilterra sono molti, e in questa lista c’è Alejandro Garnacho. Non mi risulta che gli azzurri siano tornati sull’argentino, persone vicine al calciatore sono chiare, non ci sono contatti tra le parti e il club partenopeo nega qualsiasi contatto col calciatore.

Quest’oggi se n’è parlato in Inghilterra ma gli azzurri sono concentrati su altre situazioni. Non si è lasciato benissimo con l’attaccante dello United nel mercato invernale, fu una trattativa lunga e difficile che non ha trovato un punto di incontro positivo. Il calciatore vuole restare in Premier League, vuole giocare ancora lì e c’è un’opportunità con il Chelsea. Anche l’Aston Villa ha mostrato il suo interesse”.