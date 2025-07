L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Dopo il tramonto della trattativa per Ndoye, il direttore sportivo Manna è tornato al lavoro per individuare un nuovo attaccante esterno da inserire in rosa. Tra i nomi in circolazione spicca quello di Federico Chiesa. Il Napoli ha rivolto la propria attenzione all’attaccante italiano, confidando che le richieste del Liverpool possano progressivamente abbassarsi con l’avvicinarsi di agosto. Anche l’Atalanta sta monitorando Chiesa, ma finora i bergamaschi non sono riusciti a raggiungere un accordo con il club inglese. Ciò lascia spazio agli azzurri per tentare di inserirsi nella negoziazione. Il Napoli starebbe cercando di assicurarsi il giocatore con la formula del prestito e un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Il club partenopeo auspica una collaborazione da parte dei Reds per la gestione dell’ingaggio del calciatore.