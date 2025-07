L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il mercato del Napoli, soffermandosi su una possibile operazione che potrebbe scuotere l’ambiente azzurro. L’idea di portare Jack Grealish sotto il Vesuvio continua a rimanere sul tavolo. L’esterno inglese sembra prossimo all’addio al Manchester City e affascinato dalla possibilità di vestire la maglia del Napoli, immergendosi nella realtà calcistica italiana. Tuttavia, un eventuale affare per il giocatore si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Napoli sta cercando di tracciare nuove rotte verso Manchester, per valutare la fattibilità dell’acquisto di Grealish, che compirà 30 anni a settembre. Si tratta di un profilo particolare sia dal punto di vista fisico che tattico, con caratteristiche che richiederebbero un inserimento armonioso nell’idea di gioco di Conte. Oltre a questo, l’ostacolo principale risiede nei costi elevati. L’esterno è stato protagonista di un trasferimento da 117 milioni e percepisce un ingaggio di circa 15 milioni di euro, ben lontano dai limiti stabiliti da De Laurentiis per il progetto Napoli.