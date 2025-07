L’edizione del giorno de Il Corriere dello Sport ha approfondito la trattativa sfumata per Dan Ndoye. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il giocatore, precedentemente corteggiato a lungo dal Napoli, ha scelto di trasferirsi al Nottingham Forest, preferendo l’attrattiva della Premier League. Il Napoli ha agito seguendo una linea precisa: evitare investimenti fuori misura e mantenere l’offerta entro parametri definiti, nonostante l’apprezzamento per l’esterno. In tal senso, il club partenopeo ha messo sul piatto un pacchetto composto da un prestito di 9 milioni, obbligo di riscatto fissato a 26, e ulteriori bonus facilmente raggiungibili per un totale di 40 milioni. Tuttavia, il richiamo della Premier si è rivelato fatale per l’accordo. Alla fine, l’affare con il Nottingham Forest è stato concluso a 42 milioni, accompagnati da una clausola del 20% sui proventi di una futura rivendita. Un colpo che sancisce definitivamente la scelta di Ndoye di approdare in Inghilterra, chiudendo ogni possibilità di vedere il giocatore in maglia azzurra.