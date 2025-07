L’edizione odierna del Corriere dello Sport approfondisce il mercato del Napoli, concentrandosi in particolare sulla ricerca di un esterno d’attacco. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono trasferiti a Ischia, combinando momenti di relax e analisi strategica. Insieme al direttore sportivo Manna, hanno iniziato a delineare le prossime mosse, con riflessioni da approfondire presso l’Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del club in Abruzzo. Il mancato arrivo di Ndoye ha inevitabilmente modificato alcune priorità, aprendo nuove valutazioni per completare la squadra e proseguire un mercato già vibrante. Tra i nomi sul tavolo figurano quattro profili dalla Premier League. Sono Raheem Sterling che rappresenta un’opzione intrigante, ma con ostacoli economici significativi: il suo stipendio da 16 milioni a stagione è insostenibile anche per il Chelsea. L’idea potrebbe svilupparsi solo se i Blues accettassero di contribuire in misura sostanziale all’ingaggio. Anche il Fulham ha le stesse necessità di supporto economico da parte del Chelsea. Contatti preliminari sono stati avviati, e l’ipotesi concreta per il Napoli potrebbe essere quella di un prestito. Un altro nome di spicco è Jack Grealish, che sembra sul punto di lasciare il Manchester City. Il giocatore sarebbe attratto dal progetto Napoli e si attende una possibile chiamata. Curiosamente ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la sua preparazione individuale, dettaglio che potrebbe non essere del casuale. Infine, nel ventaglio delle opzioni congelate figurano Federico Chiesa, attualmente al Liverpool e classe ’97, e Alejandro Garnacho dello United, già sondato nel mercato invernale. Nonostante il contatto dello scorso gennaio non abbia portato a risultati concreti, il Napoli sembra ora disposto ad un’approfondita rivalutazione per tracciare un quadro strategico dopo la chiusura del capitolo Ndoye.