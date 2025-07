L’edizione odierna di A Spor ha analizzato la situazione legata a Victor Osimhen. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco, il giocatore dovrebbe arrivare a Istanbul tra domani e dopodomani. Il Galatasaray avrebbe in programma una cerimonia di grande rilievo per ufficializzare la firma del contratto, prevista per sabato 2 agosto, prima dell’amichevole fra Galatasaray e Lazio. Inoltre, i dirigenti del club avrebbero già individuato una prestigiosa villa nel quartiere di Kemerburgaz, a Istanbul, dove Osimhen andrà a vivere al suo ritorno in Turchia. La sua nuova residenza si troverebbe nelle vicinanze di quella di Mauro Icardi.