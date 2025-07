Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, riporta la notizia dell’ormai accordo trovato tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Victor Osimhen. Il costo del cartellino dell’attaccante nigeriano sarà di 75 milioni di euro divisi in due pagamenti (40 milioni subito, 35 l’anno prossimo). Ci sarà una clausola nel contratto che impedirà al Galatasaray di rivendere il calciatore ad un club italiano per due anni.