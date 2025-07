Repubblica: “Fondo americano per il progetto nuovo stadio”

La Repubblica in edicola oggi riporta una importante notizia sullo sviluppo del progetto per un nuovo stadio di proprietà della SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è ormai intenzionato – viste le condizioni del Maradona e le difficoltà burocratiche e tecniche per renderlo funzionale – a portare avanti la costruzione di un nuovo impianto, di proprietà della società.

L’editoriale di Antonio Corbo fa il punto su questa iniziativa. La zona individuata dovrebbe essere adiacente al Centro Direzionale e ben collegata con il nodo ferroviario e l’aeroporto. De Laurentiis vuole approfittare della ZES (Zona Economica Speciale) per velocizzare le procedure burocratiche. Infine, sul fronte dell’importante investimento da realizzare, sembra che il presidente avrebbe già individuato un fondo americano pronto a finanziare il progetto.