Oltre ad essere molto impegnata nel mercato in entrata. Il Napoli si muove anche in ambito cessioni e dopo aver ufficializzato la cessione di Ngonge al Torino, arriva anche quella di Lindstrom al Wolfsburg.

Il danese è ormai fuori dai piani di Conte e dopo una stagione deludente in prestito all’Everton i partenopei cedono l’ex Eintracht nuovamente in prestito per 1 milione più diritto di riscatto fissato sui 16 milioni di euro.