L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la complessa situazione legata a Victor Osimhen. Stando alle informazioni riportate, l’attaccante nigeriano e il Napoli sarebbero ormai prossimi alla separazione, con il calciatore diretto verso la Turchia. L’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Galatasaray potrebbe arrivare già lunedì. Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera all’operazione dopo aver trovato un accordo definitivo. Il Galatasaray ha compiuto un notevole sforzo economico per assicurarsi Osimhen, che ha voluto solo la Turchia, ignorando le offerte di Al-Hilal e club europei. I tifosi del Galatasaray sono già entusiasti e pronti a celebrare il ritorno del giocatore con una grande festa allo stadio. Prima però dovranno essere completati gli ultimi step: visite mediche, firma del contratto e annuncio ufficiale. Osimhen lascerà Napoli per la cifra della clausola rescissoria ossia 75 milioni di euro, una somma che il Napoli ha mantenuto invariata anche dopo la sua scadenza. Dopo aver tentato inutilmente di ridurre l’importo richiesto, il Galatasaray ha accettato tutte le ulteriori condizioni poste da De Laurentiis, tra cui una clausola anti-Italia valida fino al 2027 e un 10% garantito al Napoli su una futura rivendita del giocatore.