L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il mercato del Napoli, con particolare attenzione al caso Dan Ndoye. Secondo il quotidiano, il club azzurro avrebbe deciso di interrompere la trattativa, evitando ulteriori rilanci. Parallelamente, vengono esplorate alternative che conducono a due stelle inglesi. La trattativa per Ndoye si sta sviluppando tra Napoli, Bologna e Nottingham Forest. Il Nottingham Forest ha offerto un ingaggio di circa 5 milioni di euro, mentre il Napoli, pur presentando una proposta meno elevata, beneficia dei vantaggi previsti dal Decreto Crescita, posizionandosi meglio rispetto al competitor nella negoziazione con il Bologna. In termini di offerta economica, il club inglese ha messo sul piatto 26 milioni più 4 di bonus. Tuttavia, la proposta del Napoli è salita sino a 40 milioni complessivi, suddivisi in 35 milioni più 5 di bonus, con la formula di un prestito oneroso da 9 milioni e obbligo di riscatto fissato a 26 milioni. Nonostante l’ultima offerta, la risposta del Bologna è stata negativa, portando il Napoli a un punto di arresto nella trattativa. Il Bologna valuterebbe il giocatore intorno ai 45 milioni, un piano al momento non sostenibile per il club azzurro. Nelle ultime ore non ci sono stati rilanci del Napoli, ma solo nuovi contatti. In alternativa, il club potrebbe decidere di abbandonare definitivamente la pista Ndoye e concentrarsi su altri nomi di prestigio. Tra le opzioni possibili spiccano Raheem Sterling, considerato in esubero al Chelsea dopo un percorso simile a quello di Lukaku la scorsa stagione, e Jack Grealish, che potrebbe lasciare il Manchester City. La situazione resta aperta, con contatti attivi per entrambi i giocatori.