L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato gli ultimi sviluppi sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Vanja Milinkovic Savic si sottoporrà oggi alle visite mediche a Roma per conto del Napoli. Il portiere serbo sarà accolto a Villa Stuart per i test di rito prima di formalizzare l’accordo con il club azzurro, un’operazione di circa 21 milioni di euro. L’operazione si sviluppa attorno alla clausola di 21 milioni di euro. Fino a ieri, Milinkovic era in ritiro con il Toro a Prato allo Stelvio (Bolzano), distante circa 100 chilometri e un paio d’ore da Dimaro. Il portiere aspettava da giorni l’evoluzione della trattativa. Infatti aveva già ridotto al minimo il programma d’allenamento, saltato la prima amichevole e smesso di partecipare anche alle partitelle interne con la squadra. Oggi Vanja completerà le visite mediche a Villa Stuart e, subito dopo, firmerà il contratto che sancisce ufficialmente il suo passaggio al Napoli, diventando così il sesto innesto estivo dei campioni d’Italia.