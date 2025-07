Di Marzio – Napoli e Torino hanno scambiato i documenti per Savic: domani le visite mediche del serbo a Roma

Come riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X sono stati ultimati gli scambi di documenti tra Napoli e Torino per il trasferimento in maglia azzurra del portiere serbo Vanja Milinkovic Savic. L’estremo difensore domani mattina sarà a Roma per svolgere le visite mediche a Villa Stuart, per poi unirsi ai suoi nuovi compagni alle direttive del mister Antonio Conte. Per lui il Napoli ha raggiunto un accordo per una cifra di 21 milioni di euro da poter versare in 4 tranche.